Panico Uomini e Donne: Il famoso cavaliere impazzisce e prende a schiaffi la dama. Maria furiosa lo caccia “Roba mai vista”. Fan scioccati (Di martedì 12 ottobre 2021) Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata ieri, lunedì 11 ottobre. Una puntata davvero ricca di colpi di scena. Nicole è uscita in esterna con Ciprian e Alessandro. Ciprian le ha parlato della malattia e della morte del padre e del suo strazio nel vederlo in ospedale inerme. Alla fine tra i due c’è stato un bacio, definito da Gianni “scontato e costruito“. Con Alessandro invece è stata lei ad aprirsi: gli ha fatto vedere una foto della mamma e una sua risalente all’epoca in cui andava a scuola. Alla fine lui l’ha portata sul terrazzo e si sono baciati. Il bacio è sembrato a tutti più sincero e meno cercato, tra i due c’è stato davvero trasporto. Gianni ha infine accusato Ciprian di disinteressarsi di Nicole, visto che è rimasto praticamente impassibile di fronte al bacio di Alessandro (avvenuto poche ore dopo il suo). Alla ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Eccoci alle anticipazioni didella puntata registrata ieri, lunedì 11 ottobre. Una puntata davvero ricca di colpi di scena. Nicole è uscita in esterna con Ciprian e Alessandro. Ciprian le ha parlato della malattia e della morte del padre e del suo strazio nel vederlo in ospedale inerme. Alla fine tra i due c’è stato un bacio, definito da Gianni “scontato e costruito“. Con Alessandro invece è stata lei ad aprirsi: gli ha fatto vedere una foto della mamma e una sua risalente all’epoca in cui andava a scuola. Alla fine lui l’ha portata sul terrazzo e si sono baciati. Il bacio è sembrato a tutti più sincero e meno cercato, tra i due c’è stato davvero trasporto. Gianni ha infine accusato Ciprian di disinteressarsi di Nicole, visto che è rimasto praticamente impassibile di fronte al bacio di Alessandro (avvenuto poche ore dopo il suo). Alla ...

Advertising

AnnaGedeone1970 : La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata. Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete stris… - sportli26181512 : Fanny, l'ex di Balotelli nel terrore: legata e minacciata in casa #Lemina: Tre uomini armati hanno seminato il pani… - cclatwe : Hanno già iniziato a scaricarla il suo capo politico e l'ex direttore del Rancore Quotidiano. Che uomini!! (Ricorda… - zazoomblog : Delirio a Uomini e Donne panico in studio volano schiaffi Maria de Filippi distrutta. Chi si toglie le mutande -… - zazoomblog : Delirio a Uomini e Donne panico in studio volano schiaffi Maria de Filippi distrutta. Chi si toglie le mutande -… -