Pallanuoto femminile | Mondiali Under 20 2021 | Slovacchia-Italia 7-26 Le azzurrine vanno agli ottavi!

(Di martedì 12 ottobre 2021) La Nazionalena20 diprosegue con una vittoria il proprio cammino a Netanya, in Israele, dove oggi per idi categoria la selezione del CT Giacomo Grassi batte per 26-7 le pari età della Germania, staccando ufficialmente il pass per gli ottavi. Partita già decisa nel primo quarto, chiuso sul 6-1, poi l’arriva a metà gara sul 13-4. Lecontrollano senza spingere più di tanto, marcando altre sette reti nella terza frazione, per il 20-6, poi altre sei fino al 26-7 finale. Otto reti per Bettini, cinque per Klatowsky, quattro per Giustini, due per capitan Cergol, Gardi e Leone. Dopo la vittoria odierna l’attende di conoscere il nome dell’avversaria ...