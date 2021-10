Palermo | infortunio Accardi | il difensore a Siviglia per curarsi La foto sui social

Advertising

Mediagol : Casale, infortunio per l’ex Palermo Malaury Martin: si teme un lungo stop -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo infortunio

Mediagol.it

L'affare non si è concluso perché il francese non voleva lasciare la squadra e perché l'... L'exè un profilo molto congeniale al modulo di Inzaghi con caratteristiche tecniche che ...In questo avvio di stagione ile Giacomo Filippi hanno dovuto fare a meno di Andrea Accardi . Il calciatore è ancora alle prese con l'al polpaccio che non gli ha permesso di essere ...Il difensore del Palermo è volato in Spagna per provare a recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione del tecnico Giacomo Filippi ...Accardi è ancora in Spagna da un fisioterapista esperto del settore, per curare la lesione al polpaccio che era più grave del previsto ...