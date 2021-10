Palermo, il ‘Barbera’ fortino da capolista: i tifosi l’arma in più dei rosanero (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Palermo targato Giacomo Filippi ha una marcia in più quando gioca tra le mura amiche del 'Renzo Barbera', con la ritrovata spinta del pubblico che risulterà fattore decisivo per il prosieguo della corrente stagione agonistica Leggi su mediagol (Di martedì 12 ottobre 2021) Iltargato Giacomo Filippi ha una marcia in più quando gioca tra le mura amiche del 'Renzo Barbera', con la ritrovata spinta del pubblico che risulterà fattore decisivo per il prosieguo della corrente stagione agonistica

