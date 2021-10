Padova, uomo morto incastrato in un tombino: cercava di recuperare qualcosa (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un tombino, è stato scoperto nella notte tra lunedì e martedì a Padova, in via Palestro. La vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente non lontano dal luogo della tragedia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cadavere di un, per metàdentro un, è stato scoperto nella notte tra lunedì e martedì a, in via Palestro. La vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente non lontano dal luogo della tragedia.

