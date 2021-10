Pacificazione sul Green pass? Da Orlando secco No ai tamponi di Stato di Grillo | «Così diciamo a chi si è vaccinato che ha sbagliato»

(Di martedì 12 ottobre 2021) La proposta di Beppeper una «» sulche preveda ipagati dallosi è infranta contro il No netto del ministro del lavoro Andrea. «Ho sempre avuto unaione per i numeri e– aveva scritto il fondatore del M5s sul suo blog – da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi». Nel post intitolato «Sulserve»,mette in riga i numeri tra vaccinati anti Covid e i rischi di limitare l’accesso al certificato verde per chi non seguirà la strada delle vaccinazione per ottenerlo. Ad oggi, spiega, «sono circa ...

Chi non possiede il certificato verde va incontro a una serie di conseguenze, motivo per cui il garante del M5S ha chiesto una "passaporto vaccinale che si traduce in tamponi ...Di questa mattina la proposta avanzatatema dal blog di Beppe Grillo : "I lavoratori senza ... spiegava il fondatore M5S Beppe Grillo in un post dal titolo 'Su green pass serve'.Il comico chiede tamponi gratis per i lavoratori non vaccinati, ma il sottosegretario grillino lo stoppa subito: "Chi oggi non ha il green pass è un no-vax" ...Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori che non si sono vaccinati. La stima sul costo totale mensile dei tamponi rapidi a tutti i lavoratori che ne dovranno fare uso è di 500 milioni di euro al mese Qu ...