Ospedale degli Infermi: attivo da oggi il reparto di medicina fisica e riabilitativa dopo mesi dedicati alla cura di pazienti Covid (Di martedì 12 ottobre 2021) I pazienti ricoverati effettueranno un programma personalizzato su Progetto riabilitativo individuale e trattamento intensivo, fisioterapico e logopedico con monitoraggio medico quotidiano. Questa ... Leggi su valdelsa (Di martedì 12 ottobre 2021) Iricoverati effettueranno un programma personalizzato su Progetto riabilitativo individuale e trattamento intensivo, fisioterapico e logopedico con monitoraggio medico quotidiano. Questa ...

Advertising

ScaranoVincenzo : All'ospedale di Villa d’Agri operativo ambulatorio per la salute mentale degli adolescenti - - SassiLive : OPERATIVO AMBULATORIO PER LA SALUTE MENTALE DEGLI ADOLESCENTI NELL’OSPEDALE DI VILLA D’AGRI, INTERVENTO ASSESSORE R… - Meira85253235 : Vittoria contro i passaporti vaccinali all'ospedale Trinité nel territorio francese d'oltremare della Martinica! L'… - pierpaolosoncin : @paolo_ortenzi @robinhood_natys @AlessiaMorani Lavoro in un ospedale e mi occupo tra l'altro, degli effetti a lungo… - VannaRicci : RT @Signor_Chester: @simospanky @barbarab1974 Questi nazisti imbecilli e TORTURATORI PSICOPATICI erano già prima in ospedale. Chissà che di… -