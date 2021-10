Oscar | la Palma d' oro Titane è film designato dalla Francia

(Di martedì 12 ottobre 2021)è ilselezionato per rappresentare lanella selezione per l'straniero. Ildi Julia Ducournau, con Vincent Lindon e Agathe Rousselle, attualmente in sala anche in Italia, ...

Sarà Titane, diretto da Julia Ducorunau, il lungometraggio che proverà a ottenere per la Francia l'Oscar nella categoria Miglior Film Straniero. La scelta ha visto l'opera vincitrice della Palma d'oro superare la concorrenza di Bac Nord, di Cédric Jiminez, e del Leone d'oro La scelta di Anna. Titane è il film selezionato per rappresentare la Francia nella selezione per l'Oscar straniero. Il provocatorio film di Julia Ducournau ha già vinto la Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes.