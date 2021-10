Oroscopo del Sud | incomprensioni amorose per Leone | Capricorno e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ariete: sfuggirai al comportamento inflessibile di un collega, ma questa reazione lo renderà sospettoso e quindi la situazione diventerà molto più critica. Un familiare vorrebbe averti sempre a disposizione, limitando la tua autonomia. Non incoraggiarlo! Toro: La Luna inin trigono ad Urano nel tuo cielo potrebbe aiutarti a lasciare la vecchia strada per la nuova e trovare quella che fa per te. Incontrerai persone interessanti, diverse dal solito, che avranno un'influenza significativa nella tua vita. Gemelli: Marte ti protegge, e la carica che hai su di te potrebbe farti guadagnare una promozione in ambito professionale. Lavorerai duro. Ogni giorno hai diverse possibilità di successo, sta a te riconoscerle e sfruttarle al meglio. Cancro: A causa della Luna nel segno opposto del, tensioni in vista per piccole distrazioni. Sarebbe ...