Orlando a Grillo: 'Tampone gratis per lavoratori? No, così significa dire che chi si è vaccinato ha sbagliato. Giusto pensare a calmierazione' (Di martedì 12 ottobre 2021) "Io ho sempre detto una cosa, mi sembra ragionevole pensare a tutte le forme possibili di calmierazione, ma far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato". così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della firma di un protocollo con la Camera nazionale del lavoro a Milano commentando la proposta di Beppe Grillo di rendere gratuiti i tamponi. "Io penso invece – ha aggiunto – che noi dobbiamo dire che chi va a lavorare e chi ancora non è convinto può avere anche un trattamento parzialmente diverso rispetto a chi non deve andare a lavorare. Ma l'idea di un tampone gratuito vuol dire smentire l'orientamento che fin qui è stato seguito".

