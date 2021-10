“Ora di Futuro”, la nuova scuola al centro della vita degli studenti (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La scuola al centro della vita: una comunità nella quale sentirsi protetti e fare esperienze di relazioni, di emozioni, di apprendimento e di internazionalità. La immaginano così i bambini della Generazione Alpha ascoltati dall’Osservatorio 2021 attraverso gli 8.500 elaborati realizzati dagli alunni di oltre 5.000 classi di III, IV e V elementare di tutta Italia. Una scuola in cui si apprende facendo e ricca di tecnologie innovative; una scuola immersa nella natura ed ecosostenibile, dove imparare i ritmi della terra e mangiare in modo sano; una scuola ricca di spazi per lo sport e lo svago che possa offrire un ambiente aperto al mondo e protetto; una scuola capace di fare conoscere ai bambini il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laal: una comunità nella quale sentirsi protetti e fare esperienze di relazioni, di emozioni, di apprendimento e di internazionalità. La immaginano così i bambiniGenerazione Alpha ascoltati dall’Osservatorio 2021 attraverso gli 8.500 elaborati realizzati dagli alunni di oltre 5.000 classi di III, IV e V elementare di tutta Italia. Unain cui si apprende facendo e ricca di tecnologie innovative; unaimmersa nella natura ed ecosostenibile, dove imparare i ritmiterra e mangiare in modo sano; unaricca di spazi per lo sport e lo svago che possa offrire un ambiente aperto al mondo e protetto; unacapace di fare conoscere ai bambini il ...

