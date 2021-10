(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI -, principale città della Sardegna al voto, rimane al centrodestra: il sindaco uscente Settimo(FI) comincerà il quinto mandato. Ilcon il dem Pietrosi riprende al primo turno, dopo la parentesi del M5S alla guida del Comune negli ultimi cinque anni, mentre va al ballottaggio Capoterra (Cagliari), il terzo centro della Sardegna con più di 15 mila abitanti in cui si è votato domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Alle urne erano chiamati 98 Comuni su 377: tutti hanno eletto sindaci e consiglieri comunali con l'eccezione di Nureci, nell'Oristanese, dove ha votato meno del 40% degli elettori. A Orosei la prima sindaca donna Elisa Farris, sardista, dovrà attendere l'ufficialita' del ministero dell'Interno per essere certa di aver raggiunto il quorum. Le elezioni ...

Agenzia_Italia : Olbia resta al forzista Nizzi, Carbonia al centrosinistra con Morittu - fisco24_info : Olbia resta al forzista Nizzi, Carbonia al centrosinistra con Morittu: AGI - Olbia, principale città della Sardegna… - Praguebynight79 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 11.10.2021 Ma quanto è diventato bello il nostro Franz???? E' anche molto buono ed equilibrato, a questo punto non… - leuroleso : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 11.10.2021 Ma quanto è diventato bello il nostro Franz???? E' anche molto buono ed equilibrato, a questo punto non… - rubenslulli : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 11.10.2021 Ma quanto è diventato bello il nostro Franz???? E' anche molto buono ed equilibrato, a questo punto non… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia resta

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

sfida all'ultimo voto tra Nizzi e Navone (Foto Ansa) A Capoterra ballottaggio tra Piga e ... Orrù vince a Elmasin dubbio - in attesa della proclamazione ufficiale del Viminale sulla ...... a Capoterra si profila il ballottaggio, aè testa a testa Nizzi - Navone Adsfida a ... Silvano Arrualla guida del comune di Borutta . A Martis eletto sindaco Lasia Tiziano Antonio ...Nel capoluogo gallurese l’uscente Nizzi contro la Grande coalizione di Navone Affluenza in calo rispetto a 5 anni fa, ma allora seggi aperti solo la domenica ...Di seguito tutti gli aggiornamenti, Comune per Comune. OLBIA – Settimo Nizzi è in vantaggio su Augusto Navone. La tendenza si è attestata dopo alcune ore di testa a testa tra ...