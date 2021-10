Olanda: Rutte, nozze gay possibili anche per famiglia reale (Di martedì 12 ottobre 2021) "Nulla impedisce alla principessa ereditaria Amalia di sposare una donna, se lo desidera". E' quanto scrive il quotidiano olandese De Telegraaf riferendo le dichiarazioni del primo ministro olandese ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Nulla impedisce alla principessa ereditaria Amalia di sposare una donna, se lo desidera". E' quanto scrive il quotidiano olandese De Telegraaf riferendo le dichiarazioni del primo ministro olandese ...

