Oggi è un altro giorno, Tony Santagata ricorda il figlio Francesco, morto a 50 anni: “Ci parlo ogni giorno” (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi 12 ottobre tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno anche Tony Santagata. Antonio Morese (questo il suo vero nome), cantautore, cabarettista e attore nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso la propria vita privata e professionale. Grandi successi ma anche dolori e sofferenze. “Quando avevo 16 anni papà mi ruppe la prima chitarra”, ha esordito. “Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad incoraggiarmi di più per questa professione”. Tony è legato da sempre con la sua dolce metà, Giovanna Isola, con cui è convolato a nozze nel 1968. Dal loro amore è nato Francesco Saverio Morese, anch’egli uomo di spettacolo e autore, purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)12 ottobre tra gli ospiti di Serena Bortone aè unanche. Antonio Morese (questo il suo vero nome), cantautore, cabarettista e attore nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso la propria vita privata e professionale. Grandi successi ma anche dolori e sofferenze. “Quando avevo 16papà mi ruppe la prima chitarra”, ha esordito. “Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad incoraggiarmi di più per questa professione”.è legato da sempre con la sua dolce metà, Giovanna Isola, con cui è convolato a nozze nel 1968. Dal loro amore è natoSaverio Morese, anch’egli uomo di spettacolo e autore, purtroppo ...

