Oggi è un altro giorno, Massimiliano Rosolino torna sulla polemica con Federica Pellegrini (Di martedì 12 ottobre 2021) Intervistato dal "Corriere della Sera" Massimiliano Rosolino ha negato il flirt con Federica Pellegrini e ha detto che la Divina è sempre stata collocata su un piedistallo. La Pellegrini, dal canto suo, ha risposto su Instagram affermando che le cose non erano state dette in modo esatto e non solo. Ospite di "Oggi è un altro giorno" con la moglie Natalia Titova su Rai, da Serena Bortone, Rosolino ha provato Articolo completo: dal blog SoloDonna

