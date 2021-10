Oggi è al Torino, Giuntoli lo apprezza molto: l'anno scorso ha provato a portarlo al Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha fornito un'interessante indiscrezione di calciomercato riguardante il Napoli. Ecco quanto evidenziato: PIACEVA A Giuntoli, IL Napoli HA provato A PRENDERE OLA AINA DAL Torino FOTO: Imago Ola Aina Torino Napoli "Contro il Napoli, il Torino di Juric recupera anche Ola Aina. Sul calciatore c'era il forte interesse anche del Napoli, Cristiano Giuntoli lo apprezzava per la sua fisicità e per la duttilità nel saper giocare più ruoli. Il Napoli ci aveva provato seriamente lo scorso anno, il giocatore però preferì a sorpresa passare al Fulham in prestito. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha fornito un'interessante indiscrezione di calciomercato riguardante il. Ecco quanto evidenziato: PIACEVA A, ILHAA PRENDERE OLA AINA DALFOTO: Imago Ola Aina"Contro il, ildi Juric recupera anche Ola Aina. Sul calciatore c'era il forte interesse anche del, Cristianolova per la sua fisicità e per la duttilità nel saper giocare più ruoli. Ilci avevaseriamente lo, il giocatore però preferì a sorpresa passare al Fulham in prestito. Il ...

