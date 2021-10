“Oddio, non sembra più lui”. Tom Cruise, il suo bellissimo viso è un lontano ricordo: fan increduli dopo l’ultima foto (Di martedì 12 ottobre 2021) Stupore e sconcerto per i fan di Tom Cruise. La star di Hollywood, 59 anni e una sfilza di successi cinematografici alle spalle, è apparso all’Oracle Park di San Francisco insieme al figlio 26enne Connor. L’occasione è stata la partita di baseball della National League Division Series tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers. Ebbene la foto del protagonista di Top Gun e Mission Impossible sta facendo il giro dei social e scuotendo l’opinione pubblica. Tom Cruise appare infatti completamente diverso da come tutti lo ricordavano. Il suo viso è gonfio all’inverosimile. È naturale, il tempo passa per tutti, ma per alcune star del cinema la bellezza resta una priorità. E allora? E allora ecco il ricorso alla chirurgia estetica. In tanti lo sospettano. D’altra parte le foto riportate dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Stupore e sconcerto per i fan di Tom. La star di Hollywood, 59 anni e una sfilza di successi cinematografici alle spalle, è apparso all’Oracle Park di San Francisco insieme al figlio 26enne Connor. L’occasione è stata la partita di baseball della National League Division Series tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers. Ebbene ladel protagonista di Top Gun e Mission Impossible sta facendo il giro dei social e scuotendo l’opinione pubblica. Tomappare infatti completamente diverso da come tutti lo ricordavano. Il suoè gonfio all’inverosimile. È naturale, il tempo passa per tutti, ma per alcune star del cinema la bellezza resta una priorità. E allora? E allora ecco il ricorso alla chirurgia estetica. In tanti lo sospettano. D’altra parte leriportate dal ...

