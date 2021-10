Obbligo di Green Pass: tutto quello che c’è da sapere per il 15 ottobre. Ecco le linee guida (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutti coloro che per motivi di lavoro si recano in un ufficio pubblico dovranno esibire il Green Pass. Dunque, per il primo accesso, non solo i dipendenti, ma anche corrieri, addetti alle pulizie, alla ristorazione, alla manutenzione, al rifornimento dei distributori automatici, consulenti e collaboratori, nonché prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri o chi partecipa a eventi, autorità e politici compresi. È quanto prevedono le linee guida sull’Obbligo del Green Pass, firmate oggi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista dell’entrata in vigore del provvedimento il 15 ottobre. Sono esclusi dall’Obbligo, invece, gli utenti e coloro che sono esonerati dalla campagna vaccinale. Cosa fare se si è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutti coloro che per motivi di lavoro si recano in un ufficio pubblico dovranno esibire il. Dunque, per il primo accesso, non solo i dipendenti, ma anche corrieri, addetti alle pulizie, alla ristorazione, alla manutenzione, al rifornimento dei distributori automatici, consulenti e collaboratori, nonché prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri o chi partecipa a eventi, autorità e politici compresi. È quanto prevedono lesull’del, firmate oggi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista dell’entrata in vigore del provvedimento il 15. Sono esclusi dall’, invece, gli utenti e coloro che sono esonerati dalla campagna vaccinale. Cosa fare se si è ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - Corriere : Green pass, i lavoratori portuali di Trieste: «No all’obbligo, il 15 ottobre pronti a fermare il porto» - borghi_claudio : @StiliconeDario @QRepubblica No. Il green pass per il lavoro non è ancora stato votato. E' in prima commissione sen… - Samanta8888 : RT @TPiatta: NOVITA' DALLE MARCHE (Fano): Fortemente contrario all'obbligo del Green Pass, l'Avvocato Matteo Giuliani si dimette da consigl… - SecolodItalia1 : Obbligo di Green Pass: tutto quello che c’è da sapere per il 15 ottobre. Ecco le linee guida -