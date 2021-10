Nuovo digitale terrestre dal 20 ottobre: il “trucco” per capire se la tv funzionerà ancora (Di martedì 12 ottobre 2021) Il primo passo del Nuovo digitale terrestre porterà alcuni canali tematici in Hd. Il passaggio al Dvb-T2 invece verrà completato nel 2023 Leggi su corriere (Di martedì 12 ottobre 2021) Il primo passo delporterà alcuni canali tematici in Hd. Il passaggio al Dvb-T2 invece verrà completato nel 2023

Advertising

takethedate : Nuovo #evento: Il Procurement Pubblico del Digitale: dal planning all’execution - roversi_daniele : Oggi ho rivisto dopo tanti anni #IlPapaelaStrega di #DarioFo e #FrancaRame, ma per colpa del lettore dvd, quasi nuo… - MissSun86528881 : Ecco perchè il tg di LA7 si interrompe così spesso: è per quel maledetto passaggio al nuovo digitale terrestre (com… - infoitcultura : Nuovo Digitale terrestre, dal 20 ottobre Rai e Mediaset «spengono» alcuni canali: come sapere se continueremo a ric… - MariannaCulosi : Confindustria digitale, Agostino Santoni nuovo presidente - CorCom - -