Nuovo Digitale Terrestre, come scoprire se la vostra TV è compatibile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuovo Digitale Terrestre, dal 20 Ottobre 2021 la Rai e Mediaset spegneranno alcuni canali, passeranno all'HD e non saranno più recepiti da televisori vecchi. Nuovo Digitale Terrestre, cosa c'è da sapere prima della conversione prevista il 20 Ottobre 2021 (Getty Images)Nel caso abbiate un televisore vecchio, potrete usufruire dei bonus per acquistare nuovi modelli di tv adatti alla ricezione di questi canali, dal 20 Ottobre note canali a tema Rai e sei canali a tema di Mediaset saranno convertiti in HD. Per riuscire a riceverli sarà necessario avere un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibili per la ricezione dei programmi HD. Per la Rai i canali che verranno convertiti saranno Rai4, Rai5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+, Rai Storia, Rai Gulp, Rai ...

