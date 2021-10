Nuovi indizi su produzione elementi pesanti nelle stelle (Di martedì 12 ottobre 2021) Come si producono gli elementi pesanti nelle stelle? La collaborazione scientifica dell'esperimento LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics), che opera presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, ha di recente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Physical Review Letters Nuovi risultati che potrebbero aiutarci a rispondere a questa domanda che impegna fisici e astrofisici da decenni. I risultati, - informa l'INFN - frutto di una campagna sperimentale durata circa quattro anni, riguardano un particolare processo che porta alla produzione di neutroni a partire da un nucleo di carbonio 13 e un nucleo di elio. I neutroni, infatti, sono fondamentali per la produzione di elementi pesanti, in quanto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 ottobre 2021) Come si producono gli? La collaborazione scientifica dell'esperimento LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics), che opera presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, ha di recente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Physical Review Lettersrisultati che potrebbero aiutarci a rispondere a questa domanda che impegna fisici e astrofisici da decenni. I risultati, - informa l'INFN - frutto di una campagna sperimentale durata circa quattro anni, riguardano un particolare processo che porta alladi neutroni a partire da un nucleo di carbonio 13 e un nucleo di elio. I neutroni, infatti, sono fondamentali per ladi, in quanto ...

Advertising

ginevra_20003 : Allora riguardo i nuovi “indizi” di Luca, perchè in realtà non sono proprio grandi indizi quelli del video, però va… - storie_italiane : Buongiorno e lui e buon lunedì subito dopo il @Tg1Rai saremo in diretta con #storieitaliane. Nuovi indizi e avvista… - alessandroele1 : Laboratori nazionali del Gran Sasso Infn: da LUNA arrivano nuovi indizi sulla produzione di element… - redazionerumors : La madre di #PolinaKochelenko non si dà pace e chiede aiuto a #chilhavisto di Federica Sciarelli per cercare indizi… - rosatoeu : Mercato #Inter, nuovi indizi riavvicinano Nahitan Nandez. -