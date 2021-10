Nuove regole per la gestione dei casi di Covid a scuola. Ecco cosa cambia (Di martedì 12 ottobre 2021) Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 12 ottobre 2021) Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a. ...

Advertising

GazzettaDelSud : Nuove regole per la gestione dei casi di Covid a scuola. Ecco cosa cambia. #COVID19 #covid #quarantena #scuola - fnpCislIS : RT @FnpCisl: #Greenpass obbligatorio per #badanti Le nuove regole dal #15ottobre Le abitazioni private vengono equiparate ad un qualsiasi… - SScavazzin : RT @FnpCisl: #Greenpass obbligatorio per #badanti Le nuove regole dal #15ottobre Le abitazioni private vengono equiparate ad un qualsiasi… - NicolaOliv20 : X Tornare un Paese libero....bisogna fermarlo. /// Draghi firma il dpcm: nuove regole sul Green pass dal 15 ottobre… - tax_tweet : RT @StartMagNews: La #Francia è a capo di un gruppo di paesi europei che preme su Bruxelles affinché includa l’energia #nucleare nelle nuov… -