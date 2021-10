Nuova fiamma per Eros Ramazzotti: la foto non lascia molti dubbi (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi è la Nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Ecco come si chiama la ragazza al suo fianco nella foto pubblicata dalle riviste di gossip: ha 22 anni e viene dalla Sardegna. Beccati insieme a Mykonos Eros Ramazzotti è un cantante, autore e compositore italiano nato a Roma nel 1963. Oggi ha 58 anni e continua ad ottenere L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi è lafidanzata di? Ecco come si chiama la ragazza al suo fianco nellapubblicata dalle riviste di gossip: ha 22 anni e viene dalla Sardegna. Beccati insieme a Mykonosè un cantante, autore e compositore italiano nato a Roma nel 1963. Oggi ha 58 anni e continua ad ottenere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

