Nuoto paralimpico | Ghiretti | Terzi | Barlaam e Raimondi a Il Festival dello Sport

Advertising

jrmultimedia23 : RT @comunevenezia: ??#IncontriIstituzionali ?? ?Il sindaco @LuigiBrugnaro ha ricevuto nel pomeriggio a Ca' Farsetti il giornalista Paolo Lev… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#IncontriIstituzionali ?? ?Il sindaco @LuigiBrugnaro ha ricevuto nel pomeriggio a Ca' Farsetti il giornalista Paolo Lev… - comunevenezia : ??#IncontriIstituzionali ?? ?Il sindaco @LuigiBrugnaro ha ricevuto nel pomeriggio a Ca' Farsetti il giornalista Paol… - katia_arrighi : Domani intervista al #coordinaroretecnico della #nazionale di #nuoto paralimpico e della #campionessa di #tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto paralimpico

Ufficio Stampa

Il Flora per quello che riguarda le bocce paralimpiche, la Baldesio per il tennis in carrozzina, la Bissolati la paracanoa, i Delfini per ile la società di scherma per la scherma ...... Patrizia Giallombardo (tecnico nazionale italianasincronizzato), Riccardo Vernole (coordinatore tecnico nazionale italiana) e Niccolò Campriani (già campione olimpico di ...Negli Euro TriGames, evento multidisciplinare a cui hanno partecipato 17 nazioni e riservato agli atleti con sindrome di Down, l’Italia si è ...A 19 anni, a seguito di uno sfortunato tuffo, urta contro uno scoglio e perde l'uso delle gambe. L'acqua però gli offre una seconda possibilità: il nuoto.