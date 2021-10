Nunzia Schilirò sospesa e senza stipendio: la vicequestora avrà solo l’assegno alimentare (Di martedì 12 ottobre 2021) Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa dal servizio e ieri a Open ha detto che non si aspettava il provvedimento. Ma per la vicequestora 43enne e funzionaria della Criminalpol è arrivata anche la sospensione dallo stipendio. Il Corriere della Sera scrive oggi che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che la misura cautelare, decisa per le reiterate prese di posizione pubbliche degli ultimi giorni. E quindi non solo per la sua partecipazione al sit-in di fine settembre, prevede anche la sospensione dello stipendio. Ma non dell’assegno alimentare, ovvero il minimo garantito. In attesa delle decisioni del ministero dell’Interno. Già a capo della sezione della Mobile romana specializzata in reati contro le donne e i ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021)Alessandraè statadal servizio e ieri a Open ha detto che non si aspettava il provvedimento. Ma per la43enne e funzionaria della Criminalpol è arrivata anche la sospensione dallo. Il Corriere della Sera scrive oggi che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che la misura cautelare, decisa per le reiterate prese di posizione pubbliche degli ultimi giorni. E quindi nonper la sua partecipazione al sit-in di fine settembre, prevede anche la sospensione dello. Ma non del, ovvero il minimo garantito. In attesa delle decisioni del ministero dell’Interno. Già a capo della sezione della Mobile romana specializzata in reati contro le donne e i ...

