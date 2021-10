Nucleare, dieci Paesi europei favorevoli a inclusione fra risorse green (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Nucleare divide gli stati europei e chiude ala bocca a Bruxelles, che sul punto non ha intenzione di annunciare novità a breve. Mercoledì, in occasione della pubblicazione del Toolbox, ovvero degli strumenti e delle misure utili ad attutire l’impatto del caro energia – che sta investendo tutta l’UE – non saranno annunciate novità rispetto al Nucleare. E questo perché alla riunione dei capi di gabinetto non è stato trovato alcun compromesso. Il problema della classificazione del Nucleare Il tema centrale del dibattito riguarda la possibile qualificazione del Nucleare nella “Tassonomia degli investimenti verdi”, cioè l’insieme di regole di classificazione che si applicano alle attività economiche per poterle definire “green”. Il problema di inserire il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ildivide gli statie chiude ala bocca a Bruxelles, che sul punto non ha intenzione di annunciare novità a breve. Mercoledì, in occasione della pubblicazione del Toolbox, ovvero degli strumenti e delle misure utili ad attutire l’impatto del caro energia – che sta investendo tutta l’UE – non saranno annunciate novità rispetto al. E questo perché alla riunione dei capi di gabinetto non è stato trovato alcun compromesso. Il problema della classificazione delIl tema centrale del dibattito riguarda la possibile qualificazione delnella “Tassonomia degli investimenti verdi”, cioè l’insieme di regole di classificazione che si applicano alle attività economiche per poterle definire “”. Il problema di inserire il ...

