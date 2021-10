Non solo bollette: rischio rincari per cibo, trasporti e banche (Di martedì 12 ottobre 2021) Semola più cara del 90% rispetto al 2019. Prime pressioni sui listini del largo consumo e ritocchi ai servizi rifiuti, idrici e ricreativi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 ottobre 2021) Semola più cara del 90% rispetto al 2019. Prime pressioni sui listini del largo consumo e ritocchi ai servizi rifiuti, idrici e ricreativi

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Clamoroso Cassano: 'Marotta incompetente, alla Juve grazie a me' Marotta col calcio non c'entra niente, è solo un grande politico del calcio. Quando mi tocca a livello umano io devo andare nello specifico. Di me si può dire tutto, ma non che non abbia le qualità ...

Parisi: 'Aiuti fiscali contro la bassa natalità' I medici devono essere in grado di identificare patologie rare e questo avviene solo mediante una grande esperienza". Questo, per Parisi, non vuol dire che di debba pensare a una ristrutturazione ...

Non solo bollette: rischio rincari per cibo, trasporti e banche

J.K. Rowling, ecco "Il maialino di Natale", la nuova fiaba dell'autrice di Harry Potter Pubblichiamo l'undicesimo capitolo del nuovo libro per ragazzi di J.K. Rowling, “Il maialino di Natale”, che esce oggi in contemporanea mondiale per Salani. L’autrice ...

