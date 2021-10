Non risponde al telefono | poi l’allarme della mamma A casa la scoperta choc su Andrea | 24 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Aveva solo 24Codarin, il giovane che nelle scorse ore è stato trovato senza vita nella suadi Feltre.è stato lanciato dalla madre che domenica 10 ottobre, aveva più volte cercato di mettersi in contatto con il ragazzo ma senza ricevere mai una risposta. Preoccupata, la donna ha quindi contattato le forze dell’ordine, le quali una volta arrivate sul posto hanno fatto la terribile. Purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne.Codarin morto aCome ricostruiscono i quotidiani locali, sul decesso diCodarin stanno indagando le forze dell’ordine ma al momento non ci sarebbero elementi che facciano pensare ...