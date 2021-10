Nobel economia: assegnato a Card, Angrist e Imbens per i loro studi sull’immigrazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Premiato lo studio che dimostra l'utilità dell'immigrazione, che non toglie posti di lavoro ai nativi ma fa crescere l'economia, una tesi sull'onda del buonismo corrente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Premiato loo che dimostra l'utilità dell'immigrazione, che non toglie posti di lavoro ai nativi ma fa crescere l', una tesi sull'onda del buonismo corrente L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Mov5Stelle : Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - Estadao : Nobel de Economia vai para trio americano David Card, Josgua D. Angrist e Guido W. Imbens - FirenzePost : Nobel economia: assegnato a Card, Angrist e Imbens per i loro studi sull’immigrazione - JackBalle4 : RT @martafana: David Card vince il (non)Nobel per l'economia per i suoi studi sul salario minimo. Insieme a Krueger furono i tra primi a so… -