No Green pass, prime condanne a Milano per due manifestanti: pene da 6 a 8 mesi (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono state emesse le prime condanne a Milano per due manifestanti al corteo No Green pass di sabato 2 ottobre quando migliaia di manifestanti sfilarono per le vie del centro tentando di arrivare in stazione Centrale e poi bloccando piazzale Loreto con un presidio. Una dozzina di persone fu portata in Questura per gli accertamenti. Cinque furono arrestate e sei denunciate a piede libero. In particolare un 26enne è stato condannato – con rito abbreviato – a 8 mesi, con pena sospesa e non menzione, per resistenza aggravata per essersi rifiutato di farsi identificare e aver aggredito degli agenti. Per lui, "soggetto dalla non spiccata pericolosità sociale" l'avvocato Massimo Bertolini aveva chiesto l'assoluzione e in subordine "le generiche e i doppi ...

