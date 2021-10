No Green Pass, denunciato il poliziotto ripreso mentre colpisce un manifestante a terra (Di martedì 12 ottobre 2021) . L’agente, che è stato ripreso dalle telecamere di Local Team, si è presentato spontaneamente in Questura e adesso sarà segnalato all’Autorità giudiziaria che ne valuterà l’operato. Nel video, il poliziotto in borghese colpisce ripetutamente un manifestante no Green Pass che in quel momento si trovava a terra. È stato denunciato l’agente di polizia che sabato è stato immortalato in un video di Local Team in cui colpisce ripetutamente un manifestante no Green Pass a terra. L’agente si è presentato spontaneamente in Questura dopo che le immagini avevano cominciato a circolare, dichiarando di essere lui il poliziotto che si vedeva nel video. Ieri era ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) . L’agente, che è statodalle telecamere di Local Team, si è presentato spontaneamente in Questura e adesso sarà segnalato all’Autorità giudiziaria che ne valuterà l’operato. Nel video, ilin borgheseripetutamente unnoche in quel momento si trovava a. È statol’agente di polizia che sabato è stato immortalato in un video di Local Team in cuiripetutamente unno. L’agente si è presentato spontaneamente in Questura dopo che le immagini avevano cominciato a circolare, dichiarando di essere lui ilche si vedeva nel video. Ieri era ...

