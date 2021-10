Niger-Algeria | il rossonero Bennacer realizza il gol dello 0-3 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’infortunio di Maignan, il Milan può sorridere almeno per quel che concerne il reparto di centrocampo. IlIsmael, infatti, hato la rete del 3-0 della suanel match contro il, valevole per le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Un’ulteriore iniezione di fiducia per il giocatore, pronto a tornare in Italia per il prossimo tour de force. Ecco ildella marcatura. SportFace.