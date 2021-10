“Niente invito per il mio Graduation Day, invece sì per l’incontro col ministro” (Di martedì 12 ottobre 2021) Una studentessa neolaureata ci scrive per evidenziare quella che ritiene un’ingiustizia all’Università di Bergamo. Mi sono laureata il 29 aprile 2021 e non sono stata invitata al Graduation Day perché l’università ha ritenuto che io avessi avuto la possibilità di laurearmi in presenza. Ma facciamo un passo indietro. Siamo stati avvisati il 26 aprile della possibilità di scegliere la modalità in presenza, cioè 48 ore prima della discussione. Per molti di fatto non c’è stata la possibilità di scegliere, infatti (per quanto riguarda la mia Commissione) si erano presentate in presenza solo tre persone. Ad esempio, mio padre era in quarantena perché durante un trattamento in ospedale era stato in contatto con un positivo alla variante inglese. Io non ero in quarantena, i contatti stretti dei contratti stretti non erano tenuti alla quarantena. Ma avendo ricevuto la prima ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Una studentessa neolaureata ci scrive per evidenziare quella che ritiene un’ingiustizia all’Università di Bergamo. Mi sono laureata il 29 aprile 2021 e non sono stata invitata alDay perché l’università ha ritenuto che io avessi avuto la possibilità di laurearmi in presenza. Ma facciamo un passo indietro. Siamo stati avvisati il 26 aprile della possibilità di scegliere la modalità in presenza, cioè 48 ore prima della discussione. Per molti di fatto non c’è stata la possibilità di scegliere, infatti (per quanto riguarda la mia Commissione) si erano presentate in presenza solo tre persone. Ad esempio, mio padre era in quarantena perché durante un trattamento in ospedale era stato in contatto con un positivo alla variante inglese. Io non ero in quarantena, i contatti stretti dei contratti stretti non erano tenuti alla quarantena. Ma avendo ricevuto la prima ...

