Niente crisi | Lamorgese licenziata Salvini incalza Draghi

"Se la macchina è fuori controllo non basta un genio come premier". E ancora: "Di alcuni ministri non ho né stima né fiducia". Matteo Salvini si presenta determinato e battagliero alla conferenza stampa del Centrodestra a Roma, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì dove Enrico Michetti sfida Roberto Gualtieri. Il leader leghista chiede un incontro, l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

OrazioCastorina : Ma cosa dice il Presidente della Consob Paolo Savona: 'Democrazia in crisi, viviamo in una dittatura' (articolo). M… - Leonardobecchet : @AndreaLompio53 Andrea bel tweet meno la conclusione…Conte e Arcuri non c’entrano niente con chi precede…un po’ di… - crisi_scarlatta : Successi nella vita (cioè niente). Beh, a ognuno le sue croci. Buon divertimento con lui ? - erion101010 : Sono in crisi niente Inter ?? - favelling : sto facendo troppe cose insieme nell’ultimo periodo: scrivendo il libro per il concorso, gli esercizi di basso ( ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente crisi Mio padre è gay ... ma per la mia sofferenza del cuore non cambiava assolutamente niente. Mia mamma lo aveva lasciato, ... A scoperta avvenuta, spesso preceduta da una crisi di coppia in sordina e da un calo del desiderio ...

Oddio l'inflazione! Chi la pagherà? (di L. Pandolfi) ... stipendi e pensioni e non ce ne siamo accorti? No, no, niente di tutto questo. Come dicono gli ...del prodotto sociale? Più in generale è il problema di come si vuole uscire da questa crisi. L'area ...

Fedriga: "Niente crisi ma la Lega nel governo vuole essere coinvolta" La Repubblica Peugeot e-208 PSE: niente da fare Il progetto di lanciare una Peugeot e-208 PSE sembra essere stato accantonato dalla casa francese di Stellantis ...

Elodie avvistata completamente sola: crisi con il fidanzato? Ecco la verità Difficile momento per la coppia di cantanti più amata del momento. Si respira aria di rottura tra i due, al momento ecco quali sono gli indizi ...

