Nicoletta Costa e Nina & Olga protagoniste al SalTo 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Nicoletta Costa e Nina & Olga protagoniste al Salone del Libro di Torino 2021. L'appuntamento è al Padiglione 3, Stand P45, dal 14 al 18 ottobre Dal 14 al 18 ottobre 2021 i visitatori dell'evento più importante del panorama editoriale e letterario italiano potranno toccare con mano l'incredibile e meraviglioso mondo dei personaggi nati dalla fantasia di Nicoletta Costa e incontrare di persona l'autrice e conoscere le principali novità del momento, non da ultimo scoprire le novità della serie televisiva, Nina & Olga, ispirata a uno dei suoi personaggi più iconici, La Nuvola Olga. Ed è proprio la serie tv Nina ...

