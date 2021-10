Nasce “Ultimo Tv” | la sfida di Sergio de Caprio in difesa degli ermarginati Ci sarà Rita Dalla Chiesa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Io e Ambrogio Crespi ci siamo incontrati per ragionare sull’idea di lanciare una nuova tv. Si chiamerà ‘Tv’ e parlerà della povera gente, di legalità nel senso di equità, perché esistono le regole, com’è giusto che sia, ma esiste anche l’equità”. Così all’Adnkronos il colonnellode, alias Capitano, svela l’idea di creare una tv in streaming. Capitane Ambrogio Crespi: Una tv per cotruire il mito della legalità “Vogliamo parlare di fratellanza, di come poter praticare un tema oggi vago e vuoto di contenuto.nostra ‘Casa Famiglia’, insieme ad Ambrogio, stiamo cercando di lavorare sui ‘messi alla prova’; stiamo lavorando coi ragazzi delle ‘case famiglia’, e più in generale con gli ‘abbandonati’. Ambrogio Crespi ha il talento per documentare e ...