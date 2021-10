Napoli, vietata la trasferta ai tifosi del Legia Varsavia al Maradona (Di martedì 12 ottobre 2021) I tifosi del Legia Varsavia che vivono in Polonia non potranno viaggiare a Napoli per la sfida di Europa League con gli azzurri, programmata per il prossimo 21 ottobre e valevole per la fase a gironi. La Prefettura del capoluogo campano ha infatti disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l’incontro in questione. La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre. pic.twitter.com/b0PBtsWDpJ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 12, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Idelche vivono in Polonia non potranno viaggiare aper la sfida di Europa League con gli azzurri, programmata per il prossimo 21 ottobre e valevole per la fase a gironi. La Prefettura del capoluogo campano ha infatti disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armandoai residenti in Polonia per l’incontro in questione. La Prefettura diha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armandoai residenti in Polonia per l'incontrodel prossimo 21 ottobre. pic.twitter.com/b0PBtsWDpJ — Official SSC(@ssc) October 12, 2021 Foto: Twitter ...

