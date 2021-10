Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - lorepregliasco : Si profila un centrosinistra a valanga a Milano, Bologna e Napoli, ma davanti anche a Torino e con testa a testa Gu… - gennaromigliore : Dati incoraggianti per @ItaliaViva da tutte le realtà al voto: a Milano, Bologna e Napoli le nostre liste sono stat… - gilnar76 : #Napoli-Torino, Maradona strapieno: il dato #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - LuigiTironel7 : @__pierp__ Atalanta: muriel Bologna: barrow Cagliari:cragno Fiorentina:vlhaovic Inter:barella Lazio:milinkovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

...primo Bisogna ancora attendere prima di poter rivedere Marko Pjaca giocare con la maglia del... Pjaca non sarà quindi a disposizione per la trasferta in casa delma Ivan Juric spera di ...Roma, Inter econtro Juventus, Lazio e: i tre avversari dal sapore particolare. Il quotidiano, La Stampa , nell'edizione odierna, ha preso in considerazione un buffo gioco del destino. Roma , Inter e ...Iago Falque, calciatore svincolato ed ex del Torino, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione “La città del pallone" su Radio Kiss Kiss Napoli, lo spagnolo tra le ...Dopo le 3 vittorie consecutive in campionato contro Spezia, Sampdoria e Torino, la Juventus proverà a continuare su questa via per tornare nelle posizioni di vertice di Serie A: come ...