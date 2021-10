Napoli, sirene estere per un top: l’accordo per il rinnovo è lontano (Di martedì 12 ottobre 2021) La stagione del Napoli di Spalletti è iniziata alla grande ma la situazione legata ai rinnovi, non è dei migliori. Il più importante, quello di Lorenzo Insigne, è ancora molto difficile. Gli azzurri offrono al capitano uno stipendio al ribasso, inoltre, legato alla partecipazione alla Champions League anno per anno. Insigne, rinnovo, Napoli sirene estere su Insigne Inoltre, sul 24 del Napoli, ci sono sirene estere: l’MLS avrebbe iniziato a sondare il terreno ma c’è un problema. Andare a giocare in America, precluderebbe, non di poco, la convocazione in Nazionale. Per questo, ad oggi, non c’è nulla ne per quanto riguarda la cessione, ne a livello di rinnovo. Anzi, regna il pessimismo. LEGGI ANCHE: Inter, ancora distanza per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) La stagione deldi Spalletti è iniziata alla grande ma la situazione legata ai rinnovi, non è dei migliori. Il più importante, quello di Lorenzo Insigne, è ancora molto difficile. Gli azzurri offrono al capitano uno stipendio al ribasso, inoltre, legato alla partecipazione alla Champions League anno per anno. Insigne,su Insigne Inoltre, sul 24 del, ci sono: l’MLS avrebbe iniziato a sondare il terreno ma c’è un problema. Andare a giocare in America, precluderebbe, non di poco, la convocazione in Nazionale. Per questo, ad oggi, non c’è nulla ne per quanto riguarda la cessione, ne a livello di. Anzi, regna il pessimismo. LEGGI ANCHE: Inter, ancora distanza per ...

