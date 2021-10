Napoli | si continua a lavorare per un obiettivo della difesa

Leggi su rompipallone

Il Napoli valuta i possibili acquisti nel mercato di gennaio, soprattutto in difesa, dove Luciano Spalletti dovrà rinunciare a diversi calciatori impegnati nella Coppa d'Africa. Kalidou Koulibaly è senz'altro uno dei nomi più importanti. Koulibaly, Spalletti, Manolas non è ancora al meglio ed un suo recupero al 100% sarebbe fondamentale. Rrahamni e Juan Jesus sperano di tornare in campo al più presto, dopo i rispettivi infortuni, e completerebbero il reparto durante l'assenza del senegalese. Il Napoli, in caso i giocatori infortunati non recuperino, potrebbe pensare ad un colpo di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Marcos Senesi, titolare del Feyenoord. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Marotta ci prova per un calciatore Tedesco