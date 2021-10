Napoli, rinnovo Insigne: nessuna intesa, ora spunta anche il Manchester United (Di martedì 12 ottobre 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli continua a essere complicato e adesso, oltre all’Inter, sarebbe spuntato anche il Manchester United L’incontro di un paio di settimane fa tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, aveva aperto uno spiraglio importante per il rinnovo di contratto del capitano del Napoli in scadenza il prossimo giugno. La situazione, però, resterebbe molto complicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo sforzo del patron dei partenopei di offrire un quinquennale alle stesse cifre attuale (4,6 milioni) avrebbe sorpreso le parti ma non le avrebbe convinte. Il procuratore di Insigne vorrebbe che il club riconoscesse al capitano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildi Lorenzocon ilcontinua a essere complicato e adesso, oltre all’Inter, sarebbetoil MsterL’incontro di un paio di settimane fa tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, aveva aperto uno spiraglio importante per ildi contratto del capitano delin scadenza il prossimo giugno. La situazione, però, resterebbe molto complicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo sforzo del patron dei partenopei di offrire un quinquennale alle stesse cifre attuale (4,6 milioni) avrebbe sorpreso le parti ma non le avrebbe convinte. Il procuratore divorrebbe che il club riconoscesse al capitano ...

