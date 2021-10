Napoli, per l’attacco spunta De Ketelaere. La situazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Napoli vuole a tutti i costi De Ketelaere (andato in goal contro l’Italia due giorni fa) del Club Brugge. Gli azzurri sono ottimisti, ma secondo quanto riportato da Today c’è una grande concorrenza. Fonte (Napolicalciolive) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilvuole a tutti i costi De(andato in goal contro l’Italia due giorni fa) del Club Brugge. Gli azzurri sono ottimisti, ma secondo quanto riportato da Today c’è una grande concorrenza. Fonte (calciolive) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli, ecco chi può arrivare come terzino sinistro Commenta per primo Il Napoli continua a seguire Reinildo Mandava , terzino sinistro del Lille in scadenza di contratto nel 2022. Il club azzurro potrebbe aspettare la prossima estate per tesserare il giocatore,...

Antitrust, convegno con il MiSE sui diritti dei consumatori per le piccole e medie imprese ... normativa e progetti per i consumatori del MiSE. Durante l'incontro " al quale hanno preso parte anche Mauro Pagani, responsabile politiche industriali di CNA, Francesco Napoli, vice - presidente di ...

Torino verso il Napoli. Affaticamento per Kone Corriere dello Sport UFFICIALE - Napoli-Legia, Prefettura vieta accesso ai residenti in Polonia La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ...

FOTO - Web store Sscn, in vendita le maglie dell’Europa League: prezzi e dettagli Sono disponibili altri prodotti sul web-store ufficiale del Napoli che nei prossimi mesi si arrichhirà sempre più. Nelle ultime ore sono disponibili le maglie da gioco - sia dei portieri che dei gioca ...

