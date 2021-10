(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilospiterà la seconda partita di fila in Europa League allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà illa prossima avversaria dei partenopei, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone. Dopo il promettente pareggio in trasferta a Leicester, la squadra di Spalletti ha perso la sfida contro lo Spartak Mosca. 6663060 30.09.2021 From left, Spartak s Aleksandr Sobolev,s Kalidou Koulibaly and Giovanni Di Lorenzo clash during the Europa League soccer match betweenand Spartak Moscow, at Diego Armando Maradona stadium, in Naples, Italy. Alexander Vilf / Sputnik Italy Soccer Europa League- Spartak PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 8d6e9691f92c4aac IlMa non si parla solo della ricerca della prima ...

sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - gilnar76 : #Napoli-Legia Varsavia: il motivo del divieto ai tifosi polacchi #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Fiammayanis : RT @sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai res… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Europa League: biglietti vietati ai tifosi del Legia Varsavia #Napoli #NapoliSpartak #UEL… - DjibiBa20 : RT @sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai res…

Per la sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia non si venderanno biglietti ai residenti in Polonia. La SSC Napoli informa che i tifosi residenti in Polonia non potranno comprare i biglietti per la prossima sfida di Europa League. Il prefetto di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti per la partita tra i partenopei e il Legia Varsavia, valida per la terza giornata di Europa League, ai residenti in Polonia.