Napoli, gli sceicchi del Newcastle puntano Koulibaly per la difesa (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi giorni l’insediamento dei ricchissimi sceicchi in quel di Newcastle ha fatto tanto parlare di se da ogni parte del globo. Subito la fantasia degli appassionati di calcio ha iniziato a fare voli pindarici, tra un obiettivo di mercato e un altro, costruendo una squadra di stelle a contendere la Premier League alle altre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi giorni l’insediamento dei ricchissimiin quel diha fatto tanto parlare di se da ogni parte del globo. Subito la fantasia degli appassionati di calcio ha iniziato a fare voli pindarici, tra un obiettivo di mercato e un altro, costruendo una squadra di stelle a contendere la Premier League alle altre L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : Un ventennio di illegittimità in favore delle cooperative di Salerno, tramutate in strumenti di consenso elettorale… - Agenzia_Ansa : Vescovo: 'Stanno uccidendo Napoli, camorristi convertitevi'. E' Il grido d'allarme di monsignor Battaglia dopo gli… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - bassarelli : RT @Labellasospesa: @bassarelli Si dice che la Lamorgese gli abbia offerto i tamponi gratis e loro hanno detto di no. Sembra si uniranno an… - Dario_Paparo : @jo19N26 Ma se in un giorno è stato accostato a Inter, MLS, united, Roma e chi più ne ha più ne metta. La gazzetta… -