Nando Morra | è napoletano il regista vincitore del Festival internazionale del cinema spagnolo

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Il seme della speranza”, cortometraggio prodotto da Rampa Film e diretto dalpartenopeo, reduce qualche settimana fa dal trionfo in Spagna aldel“Diversimacine 2021” continua a raccogliere premi nazionali e internazionali. Il lavoro diche in Spagna si è imposto su circa 500 film provenienti da tutto il mondo svolge una funzione didattica e sociale: racconta la vicenda di Nasser, bambino siriano giunto in Italia con la famiglia per sfuggire alla guerra, vittima di bullismo e pregiudizi. Nel cast del film vi sono attori professionisti (Francesco Sgro, Francesco, Erica Bianco, Grazia Leone e Nicola Quaranta) accanto a giovanissimi talenti emergenti quali Nicola Galloro e Rosario Galati, provenienti dalla scuola ...

... "Homeless" di Luca Esposito, "Locked out" di Marco Chiappetta, "Andava tutto bene" di Paolo Fulvio Mazzacane il 23 settembre, "Il seme della speranza" di, "Baby Bird" di Antonio Passaro, ...

La storia del piccolo Nasser, arrivato in Italia dalla Siria per fuggire dalla guerra, ha colto anche la bellezza dei paesaggi di San Nicola da Crissa che hanno incorniciato il cortometraggio.