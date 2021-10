Murray e il servizio da sotto | il pubblico lo attacca Chang venne osannato a Parigi contro Lendl

(Di martedì 12 ottobre 2021) C’èdada. L’altra sera, a Indian Wells, Andyha riproposto il gesto nel corso della partita con lo spagnolo Alcaraz. Ilnon ha gradito, né sugli spalti (ha rumoreggiato) né sui social. Lo ha considerato un gesto irridente, poco sportivo. Nel post-partita (vinta da), lo scozzese ha dovuto spiegare la sua scelta. «Sulla mia prima diAlcaraz rispondeva sempre molto lontano dalla linea di fondo. Dopo il primo set, ha ulteriormente arretrato la propria posizione sul mio. Era sempre più difficile per me ottenere punti diretti con la battuta. Allora mi son detto: perché non provare e vedere se magari riesco a farlo venire un po’ più avanti?». L’ace è servito anche a ...

... essendo dotato di uno straordinario, per Sinner non sarà affatto semplice ottenere quel ...(il francese ha appena perso la finale di Sofia contro Sinner) e poi ovviamente Andy, che dopo ...Nel caso in cui non siate clienti Amazon Prime potrete provare ilper un mese e poi ... Most dangerous game My name is PauliAfter 3 Madres The Manor Anni da cane Infinite Chiaramente ...Lo scozzese ha spiazzato Alcaraz durante la partita giocata ad Indian Wells. L'ace 'da sotto' di Andy Murray è diventato uno dei principali argomenti di discussione al Masters 1000 di Indian Wells. Pe ..."Alcaraz ha risposto sempre da molto lontano contro la prima e dopo il primo set si è messo ancora più dietro. Così era sempre più difficile ottenere punti diretti con il servizio, viste anche le cond ...