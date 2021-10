Muore soffocato nel tombino a Padova, Salvatore aveva messo la testa dentro per cercare qualcosa (Di martedì 12 ottobre 2021) Una storia assurda e macabra. Il corpo di un uomo di 55 anni, morto per soffocamento, è stato trovato la notte scorsa con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe allungate sulla strada. Il... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Una storia assurda e macabra. Il corpo di un uomo di 55 anni, morto per soffocamento, è stato trovato la notte scorsa con mezzo bustoa une le gambe allungate sulla strada. Il...

