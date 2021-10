Muore a 65 anni Deon Estus, bassista degli Wham! e collaboratore di George Micheal (Di martedì 12 ottobre 2021) Si è spento a 65 anni Deon Estus. È stato il bassista a supporto del duo rock Wham! oltre ad aver suonato il suo basso nei primi due progetti da solista di George Michael. Si stringe attorno alla sua figura tutto il mondo della musica rock. Il commiato del mondo del rock e della compagna A comunicare la scomparsa del musicista è il team che gli seguiva la comunicazione che ha pubblicato un post sulla sua pagina di Twitter. “È con profonda tristezza che comunichiamo che Deon Estus è morto questa mattina .Deon era principalmente conosciuto come il terzo membro degli Wham! Deon era appassionato di musica e amava interagire con i suoi fedeli fan”, recita il post. It is ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) Si è spento a 65. È stato ila supporto del duo rockoltre ad aver suonato il suo basso nei primi due progetti da solista diMichael. Si stringe attorno alla sua figura tutto il mondo della musica rock. Il commiato del mondo del rock e della compagna A comunicare la scomparsa del musicista è il team che gli seguiva la comunicazione che ha pubblicato un post sulla sua pagina di Twitter. “È con profonda tristezza che comunichiamo cheè morto questa mattina .era principalmente conosciuto come il terzo membroera appassionato di musica e amava interagire con i suoi fedeli fan”, recita il post. It is ...

