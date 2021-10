Municipio VII, i candidati: impianti ragazzi prima degli stadi di Roma e Lazio (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Nel dibattito televisivo tra i candidati alla carica di Presidente del VII Municipio andato in onda su NSL tv, Francesco Laddaga, del centrosinistra, alla domanda se nel territorio del Municipio fossero state individuate aree per il nuovo stadio della Roma o della Lazio, ha risposto: “Eventualmente sarà il soggetto privato ad indicare le aree che secondo lui possono essere consone ma sarà importante che l’amministrazione guidi, come si stava facendo molto bene durante la giunta Marino, un processo chiedendo al privato d’intervenire anche sulle infrastrutture e su tutto ciò che potrà essere a beneficio pubblico nell’area dove dovrà sorgere lo stadio. Anche se mi piacerebbe pensare che nel mio Municipio arrivino ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)– Nel dibattito televisivo tra ialla carica di Presidente del VIIandato in onda su NSL tv, Francesco Laddaga, del centrosinistra, alla domanda se nel territorio delfossero state individuate aree per il nuovoo dellao della, ha risposto: “Eventualmente sarà il soggetto privato ad indicare le aree che secondo lui possono essere consone ma sarà importante che l’amministrazione guidi, come si stava facendo molto bene durante la giunta Marino, un processo chiedendo al privato d’intervenire anche sulle infrastrutture e su tutto ciò che potrà essere a beneficio pubblico nell’area dove dovrà sorgere loo. Anche se mi piacerebbe pensare che nel mioarrivino ...

