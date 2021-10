Mundo Deportivo | ' Kessie è un obiettivo del Barcellona'

(Di martedì 12 ottobre 2021)(Spagna) - Frank, centrocampista ivoriano del Milan col contratto in scadenza il prossimo giugno, sarebbe entrato nei radar di mercato del. Lo riferisce il quotidiano ...

Lo riferisce il quotidiano spagnolo, che indica nel 24enne rossonero il profilo ideale per rinforzare il centrocampo dei blaugrana nella prossima stagione. L'obiettivo della società ...Secondo ilil Milan è ormai rassegnato all'addio di Kessie ed è per questo che ha messo nel mirino il 21enne del Marsiglia, Boubacar Kamara, anche lui in scadenza di contratto.Sóller acogerá los próximos días 22, 23 y 24 de octubre los actos previstos para la celebración del quinto aniversario de la Asociación Fútbol para la Igualdad, creada en Baleares por Tatiana Ferrer ...El vicepresidente primero del área deportiva del FC Barcelona, Rafael Yuste, responde a las preguntas de Mundo Deportivo sobre la actualidad del primer equipo, como la ...